Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra farklı bir siyasi iklime yöneldi.

Çöküş yaşayan AKP ve MHP ittifakı ucu bucağı belli olmayan bir ufka yelken açtı.

Yeni Anayasa için “Elma Şekeri” siyasetini devreye soktu.

Elma şekeri nedir? Anlatayım;

Bütün elmaların cam şekeri veya karamel ile kaplanması vasıtasıyla hazırlanan bir şekerlemedir.

“Cadılar Bayramı” geleneğidir.

Türkiye’de bolca tüketilen bir şekerlemedir.

Kazığa takılı elma, “Terörsüz Türkiye” şekeri ile tatlandırıldı.

Bu elma şekerini afiyetle yiyeceksiniz.

Şeker, “Serotonin hormonu” yani “mutluluk hormonu” salgılanmasını tetiklediği için keyif alacak, mutlu olacaksınız.

“Terörsüz Türkiye” projesinin karşılığı şudur:

Öcalan’a; Af, PKK’lılara; Af…

Kürt bölgesi ve özerklik.

Mutluluk hormonunuz mu yoksa kızgınlık hormonunuz mu devreye girecek bilemem.

Şunu görüyorum:

Elması da şekeri de bitecek.

Elinizde ne kalacak? Kazık…

Bu kazık; Yeni Anayasadır.

“Yeni anayasa ve kimlik” için AKP, DEM, MPP ve PKK uzlaşısının temel ilkesini Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Binali Yıldırım çok net şekilde şöyle açıkladı:

“Bin yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir.

Şovenizme gerek yok, bizi bağlayan bayrağımız, toprağımız, milletimizdir. Kürdü, Türkü, diğer etnik gruplarıyla milletimizdir. Bunu esas alan bir güncelleme yapılabilir…"

2. Nesil Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye ayağının devreye alınması için ilk adım sunulan elma şekeri, ikinci adım da yeni anayasa kazığıdır.

Dr. Devlet Bahçeli teşhisi şöyle koymuştu:

“Siyaset normalleşemez, siyaset hesaplaşmadır!”

Ve Erdoğan, Bahçeli’nin çağrısını duydu mesajını aldı ve gereğini başlattı.

Önce siyasi kadroya atadığı Akın Gürlek’i tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak yargı kadrosuna anayasaya aykırı şekilde göndertti.

Ve ilk “hesaplaşma” süreci aşkı İstanbul’u 2 kez elinden alan ve Kanal İstanbul’a karşı çıkan Ekrem İmamoğlu’na art arda açılan davalarla fiilen başladı.

Bu hesaplaşma aslında 31 Mart’ta AKP’yi ikinci parti yapan CHP ile de hesaplaşmaydı.

Hesaplaşma; “Türk Vatandaşlığı” ile yapılmaya başlandı.

Erdoğan’ın, “Kürt, Türk, Arap” çağrısı, Binali Yıldırım tarafından tescilli 2. Nesil BOP projesidir.

Türkiye’de “hesaplaşma” artık hukuk zemininde değil; siyasi rövanş ve kişisel intikam üzerinde yürütülüyor.

Yargı, medya, emniyet artık devletin değil, Saray’ın icraat ayağı gibi davranıyor.

Ancak Bahçeli, Erdoğan ve türevleri şunu unutuyor:

Gerçek hesaplaşmayı sandıkta millet yapar.

Milletin elindeki mühür Amerikan’ın BOP projesinin ayakları olan AKP ve MHP’ye değil, Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu partilere basılır

O mühür anayasada Türk kimliğini kaldırmak isteyenlerin alınlarının ortasına basılır.

“Terör korkusu” yaratarak millet itaat etsin istenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel taşları oluşturulurken yaşanan şu gerçek diyaloğu hatırlatıyorum:

Amerikan mandası olma konusu tartışılırken; Tıbbiyeli Hikmet Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal Paşa’ya meydan şöyle okur;

“Paşam, delegesi bulunduğum Tıbbiyeliler, bağımsızlık ve hürriyet sevdalısıdır. İstiklâl uğrunda can vermeye hazırdır. Mandayı kabul etmiyoruz.

Eğer kabul ederseniz, sizi de vatan haini ilan ederiz.

Sizi de reddeder, Mustafa Kemal değil, vatanı kurtaracak başka bir lider ararız.”

Mustafa Kemal Paşa bu sözlere hayranlıkla yanıt verir:

“Evlat, müsterih ol! Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz ekalliyette (azınlıkta) kalsak dahi, mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız ‘ya istiklâl ya ölümdür.”

İşte o gün Amerika’nın mandası olmaya karşı çıktıysa vatanı emperyalist işgalden kurtardıysa bu vatan evlatları,

Damarlarındaki “asil” kanla bugün de Amerikan projesine karşı çıkacak güç ve kudrettedir.

Asıl büyük hesaplaşma Amerikan – İsrail Projesine karşı yapılmalıdır.

Ve o hesap günü de yakındır.

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