Hesaplaşma çölde olacak: Fenerbahçe ve Ergin Ataman tekrar karşı karşıya

Aynı zaman A Milli Erkek basketbol takımını da çalıştıran Ergin Ataman, Yunanistan'ın Panathianaikos takımıyla üst üste ikinci kez Final Four'a yükselerek Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi oldu. Anadolu Efes'i serinin beşinci maçında 75 -67 yenen Ataman'ın ekibi çölde bulunan Abu Dabi'de yapılacak EuroLeague Final Four'una kalmayı başardı. Geçen yıl şampiyon olan Panathianaikos unvanını korumak istiyor.

Fenerbahçe Ergin Ataman varken Milli Takım'a oyuncu göndermiyor

Galatasaray taraftarı olduğunu hiç saklamayan Ergin Ataman ile Fenerbahçe'nin yıldızı hiç barışmadı. Ataman en son 24 Eylül 2024'te Panathinaikos ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında sarı kırmızılı futbol takımının aldığı 3-1'lik galibiyetine atıfta bulunan el işareti yapınca Fenerbahçe'nin hedefi oldu. Ataman özür dilemesine rağmen sarı lacivertli yönetim Ergin Ataman başında olduğu sürece A Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini açıkladı. O tarihten bu yana da Fenerbahçeli oyuncular şu ana kadar Milli Takım'a gitmedi.

Geçen sezon Berlin'de yapılan EuroLeague Final Four'unda da Fenerbahçe ile Panathianakos eşleşmişti. Yunan takımının şampiyon olduğu turnuvada Berlin'deki otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı. Bunun üzerine Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarına hakaret etmişti.

Ergin Ataman'ın Fenerbahçe karnesi

Kariyerinde Türk Telekom PTT, Anadolu Efes, Ülkerspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Panathinaikos'un başında Fenerbahçe'ye karşı 117 maça çıkan Ergin Ataman, bu karşılaşmalarda 63 kez galibiyet sevinci yaşarken, biri hükmen 54 kez kaybetti. Sarı-lacivertli rakibiyle Avrupa'da 16 kez karşı karşıya gelen Ataman, bu maçların sekizinde sahadan yenik ayrılırken sekizinden galip ayrılmayı başardı.

