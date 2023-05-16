Hayvan, bakteri ve mantar türlerinde öne çıkan heterotrof beslenme son zamanlarda ilgi çeken bir beslenme türüdür. Peki, heterotrof beslenme nedir? Heterotrof beslenme özellikleri neler?

Dünya çapında en çok gerçekleştirilen beslenme türü olarak heterotrof beslenme yer alır. Tüm hayvanlar ile birlikte bakteri türleri ya da mantar türleri bu konuda öne çıkar. Ölü ya da canlı fark etmeden besin kaynaklarını diğer organizmaların biyo kütlesinden elde etme yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır.

HETEROTROF BESLENME NEDİR?

Canlı varlıkların önemli bir bölümü heterotrof beslenme üzerinden bu yöntemi kullanır. Genel çerçevede canlı veya ölü fark etmeden tüm organizmaların biyo kütlesinden yararlanan canlılar için yapılan beslenme türü olarak öne çıkar. Hemen hemen bütün hayvanlar bu konuda heterotrof beslenme şeklini kullanır.

Aynı zamanda bakteri ve mantar türleri de yine bu beslenme şeklini öne çıkarmak suretiyle değerlendirir. Taşımış olduğu özellikler ile beraber canlı yaşamın döngüsünü sağlayabilmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder.

HETEROTROF BESLENME ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Heterotrof canlıların en büyük özellikleri içerisinde canlı ya da ölü organizmaların biyo kütlesinden yararlanmak şeklinde öne çıkar. Aynı zamanda katı maddeleri tüketerek bunları sindirme ve emilim yolu üzerinden yapılan bir beslenme türüdür.

Heterotrof beslenme şekli otçul, etçil ve aynı zamanda hem otçul hem de etçil olarak ön plana çıkar. Ayrıca bütün hayvanların bu yöntemi kullanmasının yanı sıra, mantar grupları ve bakteri türleri de bu sistemi kullanmaktadır.

Kendi besinini üretemeyen, yaşamak amaçlı organizmalardan yararlanan bir beslenme türü olarak da ifade edilir. Bu özellikleri kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü canlı yaşamın döngüsünü sağlamak amaçlı, etçil ve otçul olarak kademeli şekilde heterotrof beslenme gerçekleşmektedir.

HETEROTROF BESLENME TÜRLERİ NELERDİR?

Heterotrof beslenme türleri genelde otçul ve etçil olarak ön plana çıkar. Ancak tüm hayvanlar bu yöntemi kullandığı için aynı zamanda hem otçul hem de etçil yöntem ele alındığını söylemek mümkün. Bu türler üzerinden tüm hayvanlar ve bakteriler ile mantar grupları heterotrof beslenmeyi farklı biçimlerde değerlendirir.