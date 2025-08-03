Heung-min Son Tottenham'a veda etti

Kaynak: İHA
Heung-min Son Tottenham'a veda etti

Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Newcastle United ile oynanan hazırlık maçının ardından 10 senedir formasını giydiği Kuzey Londra ekibi Tottenham'a veda etti.

Premier Lig ekipleri Tottenham ile Newcastle United, Güney Kore'de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın 65. dakikasında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Tottenham taraftarına veda etti. Son, Newcastle United müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi.

Son Haberler
NVIDIA’da DGX Spark bilmecesi sürüyor
NVIDIA’da DGX Spark bilmecesi sürüyor
İYİ Parti'den Bursa mitingi! Zafer Partisi ile BTP de destek veriyor
İYİ Parti'den Bursa mitingi! Zafer Partisi ile BTP de destek veriyor
Bu kez ceza değil, alkış aldılar!
Bu kez ceza değil, alkış aldılar!
Çin'in dizüstü hamlesi oyun dünyasını karıştırdı
Çin'in dizüstü hamlesi oyun dünyasını karıştırdı
OpenAI ile Anthropic arasında API savaşları çetin geçiyor
OpenAI ile Anthropic arasında API savaşları çetin geçiyor