Hey gidi Altay: 78 bin euro bulamazsa...

TFF 3. Lig'e düşen Altay'ın yeni yönetimi, göreve gelir gelmez FIFA'dan gelen bir ihtar nedeniyle zorlu bir süreçle karşı karşıya.

Eski Nijeryalı futbolcusu Adamu Alhassan'ın futbola başladığı kulüp olan Kano Pillars'a, Altay'ın 30 gün içinde 78 bin Euro yetiştiricilik bedeli ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde siyah-beyazlı kulüp, FIFA tarafından 6 puan silme cezası alacak. Altay'ın karara itiraz etmek için 5 günü bulunuyor. İtiraz edilmemesi durumunda karar kesinleşecek ve 1 ay içinde ödeme yapılmaması halinde puan silme cezası uygulanacak. Futbolcu avukatının talebi üzerine, FIFA Disiplin Komitesi'nin daha ağır yaptırımlar uygulayabileceği ve küme düşme cezası da verebileceği belirtildi.

İzmir temsilcisi Altay'ın, 1. Lig'de küme düştüğü 2023-24 sezonunda da Alhassan'a olan borcu nedeniyle 6 puanı silinmişti. Altay'ın 2019-20 sezonunda transfer ettiği 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero Alhassan, 1. Lig'de 13, kupada ise 3 maçta forma giymişti. Altay'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Menemen FK, Ankara Keçiörengücü, Makedonya'da Gostivar ve Shkendija'da oynayan Alhassan, Nijerya U20 Milli Takımı'nda da görev yaptı. FIFA'da 23 dosyası bulunan ve transfer yasağı olan Altay'ın eski yabancı oyuncularına yaklaşık 11 milyon Euro borcu olduğu belirtiliyor.