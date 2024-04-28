Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız

17 yaşındayken İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'ne transfer oldum. 1969'da Sutopu Milli Takımı'na seçildim. 30 kez de milli oldum. Sutopu oynarken, yakın çevremdeki insanlar Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katılmam için öneride bulundu.

1973'te düzenlenen yarışmaya fotoğrafımı gönderdikten sonra, beş aşamalı bir sürece dâhil oldum. Yarışma sonrasında Mesut Engin; birinci, ben; ikinci, Cem Erman ise üçüncü seçildi. Finalistlerinin arasında Gülşen Bubikoğlu'nun da olduğu yarışmayı kadınlarda Necla Nazır kazanmıştı.

Yarışmadan sonra 10 filmlik bir anlaşma yapıldı. Böyle olunca sporu askıya almak zorunda kaldım. Bu konuda bir pişmanlığım olmadı. Sinema, yaşamıma güzel anılar kattı."