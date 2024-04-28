Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız

Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız
Kaynak: Habertürk
Başrolünde Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Sadri Alışık'ın rol aldığı Turist Ömer Uzay Yolunda'da canlandırdığı 'Kaptan Kirk' karakteriyle hafızalara kazınan Cemil Şahbaz yıllar sonra ortaya çıktı.
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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 1

1956 yılında haftalık olarak yayınlanmaya başlayan Ses Dergisi, birçok ismin sahnelere adım atmasına vesile oldu

Tarık Akan, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Gülşen Bubikoğlu ve Ajda Pekkan Ses Dergisi’nin hem Yeşilçam'a hem de sahnelere kazandırdığı isimlerden sadece birkaçı...

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 2

Cemil Şahbaz da Ses Dergisi'nin 1973 yılında düzenlediği yarışmada dereceye girmesiyle birlikte kendini beyazperdede buldu. Şahbaz, Cüneyt Arkın, Sadri Alışık, Münir Özkul, Yıldız Kenter, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın isimlerle aynı seti paylaştı.

‘Turist Ömer Uzay Yolunda’ filminde rol aldığı ‘Kaptan Kirk’ karakteriyle hafızalara kazınan Şahbaz, 11 filmde rol aldıktan sonra sinema kariyerine nokta koydu.

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 3

Memleketi Adana'da yaşan ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, hem geçmiş günleri hem de bugünü anlattı.

Sinema kariyerine başlamadan önce 73 yaşındaki Şahbaz, profesyonel seviyede bir yüzücü ve milli sutopu oyuncusuymuş.

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu, sporculuktan, sinemaya geçişini ise şu şekilde anlattı:

“19 Mart 1951'de Adana’da doğdum. İlk ve ortaokulu Milli Mensucat'ta okudum. Ardından da Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldum.

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 4

17 yaşındayken İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'ne transfer oldum. 1969'da Sutopu Milli Takımı'na seçildim. 30 kez de milli oldum. Sutopu oynarken, yakın çevremdeki insanlar Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katılmam için öneride bulundu.

1973'te düzenlenen yarışmaya fotoğrafımı gönderdikten sonra, beş aşamalı bir sürece dâhil oldum. Yarışma sonrasında Mesut Engin; birinci, ben; ikinci, Cem Erman ise üçüncü seçildi. Finalistlerinin arasında Gülşen Bubikoğlu'nun da olduğu yarışmayı kadınlarda Necla Nazır kazanmıştı.

Yarışmadan sonra 10 filmlik bir anlaşma yapıldı. Böyle olunca sporu askıya almak zorunda kaldım. Bu konuda bir pişmanlığım olmadı. Sinema, yaşamıma güzel anılar kattı."

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 5

'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmiyle sinema macerasına başlayan Cemil Şahbaz, oyunculuk yaptığı dönemde eğitimini bırakmamış. 1976'da Adana İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Bugünkü adıyla Çukurova Üniversitesi) İşletme Bölümü'nü bitirmiş.

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 6

Şahbaz, "Biz amatör ruhluyduk. Cüneyt Arkın, Sadri Alışık, Münir Özkul, bunlar ehil kişiliklerdi. Onları gözlemleyerek oyunculuk anlamında bir şeyler kapmaya çalıştık. Gerçeği söylemek gerekirse kamerayı ilk kez gören insanlardandık. Kendimi hiçbir zaman sanatçı olarak değerlendirmedim, haddime de değil. Çünkü bu işe gönülden emek vermek ve eğitim almak lâzımdı. Biz bu işin ucundan bulaştık, sonra mesleğimize geri döndük." dedi.

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 7

6 yılda 11 filmde rol aldıktan sonra beyazperdeye veda eden Cemil Şahbaz, karar alış sürecini anlattı:

"Oyunculuğu bırakmam şahsi kararım değildi aslında. O dönemlerde siyah-beyaz televizyon yeni yeni Türkiye'ye girmeye başlamış ve sinemayı olumsuz etkilemişti. O zamanlar sinemada sosyal bir güvencemiz de yoktu. Üniversiteyi bitirince kendi mesleğimde ilerlemek istedim. Geçmişte oyunculuk yapan bazı isimler, zorlu şartlarda hayat mücadelesi veriyor. Şimdi geriye bakınca da doğru bir karar verdiğimi görüyorum."

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 8

Cemil Şahbaz, 'Turist Ömer Uzay Yolunda'nın yanı sıra 'Kartal Yuvası’, 'Kara Murat Ölüm Emri', 'Babanın Oğlu' ve 'Babaların Babası' filmlerinde usta aktör Cüneyt Arkın'a eşlik etti.

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 9

'Gülşah' filminde ise Münir Özkul, Hülya Koçyiğit ve Gülşah Alkoçlar ile birlikte rol aldı.

'Memleketim' filminde de Tarık Akan ve Filiz Akın ile kameralar karşısına geçti.

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 10

Sinemanın ardından birçok şirkette pazarlama ve satış müdürü görevi yapan Cemil Şahbaz, emekli oluncaya kadar tekstil, inşaat ve elektronik sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapmış.

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 11

Şahbaz, altı buçuk yıl önce eşini kaybedince İstanbul'u terk ederek memleketi Adana'ya yerleşmiş.

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 12

İşte Cemil Şahbaz'ın son hali...

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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 13
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Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız 14
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