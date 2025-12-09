Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile yaptığı zirvede İstanbul Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu'nun açılışı için sinyal verdi.

Erdoğan, görüşmenin öncesinde yaptığı açıklamada Trump'ın gerek birinci dönemi gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı süreç yaşandığını söyleyerek, "Heybeliada Okulu açılacak mı?" sorusuna "Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız" yanıtını verdi.

Tartışmalara neden olan bu açıklamalar gündemde sıcaklığını koruyor.

'LİSEYİ KAPATAN ZİHNİYET OKULU AÇACAK'

Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, Sözcü'deki köşe yazısında Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılışı gündemini değerlendirerek Heybeliada Deniz Lisesi'nin kapatılma hikayesini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Heybeliada Deniz Lisesi’nin kapatılmasına işaret eden Özdil, "Türk donanmasının 'evinin direğinin yıkılması'ydı" dedi.

Özdil "Heybeliada Deniz Lisesi’ni kapatan zihniyet, aynı Heybeliada’da Ruhban Okulu’nu açacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

1936 yılında, Heybeliada Deniz Lisesi’nin ihtiyacı olduğu için, ruhban okulu arazisinin bir bölümü istimlak edildi.

Dünyanın her ülkesinden yabancı öğrenciler kabul ediliyordu, ama, orada alenen casus yetiştirildiği tespit edildiği için, 1939’dan itibaren Heybeliada Ruhban Okulu’na yabancı öğrenci kabul edilmesi yasaklandı.

Demokrat Parti iktidara gelince, şak, bu yasak kaldırıldı. 1950’den itibaren ruhban okulunun kapıları yabancı ülke vatandaşlarına yeniden açıldı, Türk vatandaşı olmayan yabancılar yine öğrenci olarak kabul edilmeye başladı. Son 125 yıl içinde 930 mezun verdi, 343’ü piskopos oldu, 12’si patrik oldu. 930 mezunun sadece 38’i Rum asıllı Türk vatandaşıydı, gerisi komple yabancı ülkelerin vatandaşıydı, kendi kendine kapatılana kadar böyleydi.

E, bugün bakıyoruz... Heybeliada Deniz Lisesi’ni kapatan zihniyet, aynı Heybeliada’da Ruhban Okulu’nu açacak!