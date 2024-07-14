Heyelan bir aracı Tortum Çay'ına attı. Anne ve oğlu kayboldu

Kaynak: DHA
Heyelan bir aracı Tortum Çay'ına attı. Anne ve oğlu kayboldu

Erzurum'un Tortum ilçesinde kuvvetli sağanak yağış yüzünden oluşan heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu araç, Tortum Çayı'na sürüklendi.

Araçtakilerden 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken anne ve oğlu suda kayboldu. Suda kaybolan anne 6 kilometre mesafede cansız halde bulunurken çocuk bulunamadı.

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Olay, dün akşam Tortum'da gerçekleşti. Sürücüsü belirlenemeyen ve içinde 1'i küçük çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu araç, kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde,heyelana kapılıp, Erzurum- Artvin karayolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.

Araçtaki 3 kişi sudan çıkarken anne ile oğlu ise akıntıya kapıldı. Kurtarma ekipleri ve AFAD'a bağlı dalgıç talihsiz kadının cansıç bedenine ulaştı. Çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor.

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