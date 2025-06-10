Heyelan bölgesindeki çukura düşen çocuk yaralandı

Kaynak: İHA
Heyelan bölgesindeki çukura düşen çocuk yaralandı

Keçiören'de heyelan bölgesindeki çukura düşen çocuk yaralandı. Yaralanan çocuğun kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde heyelan bölgesindeki çukura düşen çocuk yaralandı. Yaralanan çocuğun kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde bulunan heyelan bölgesinde meydana geldi.

Etrafı teller ile çevrili ve girilmesi yasak olan araziye giren 2 kişiden İ.S., bölgede yaşanan heyelan nedeniyle oluşan çukurlardan birine düştü.

Arkadaşının yardım çağrılarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu uzatılan halatla düştüğü çukurdan kurtarılan çocuk, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun kurtarıldığı anlar ise olay yerindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay gören vatandaşlardan Muharrem Çintal ise, "Burası Keçiören Kanuni Mahallesi, burada gördüğünüz gibi arkada geçen bir olay olmuştu, bir arkadaşımız vefat etti. Bugün de yeni bir olay oldu, çocuk dereninin için düşmüş, dere dediğim yarık. Yarığın içine düşmüş. Buraya acilen el atılması lazım, bunu yetkililere duyurmamız lazım" dedi.

Son Haberler
Üst geçidi kullanman yayaya otobüs çarptı
Üst geçidi kullanman yayaya otobüs çarptı
Maganda dehşeti! Gül vermek istedi reddedilince bıçak çekti
Maganda dehşeti! Gül vermek istedi reddedilince bıçak çekti
Güney Kore cari dengeyi kuramıyor
Güney Kore cari dengeyi kuramıyor
ABD'de kriz büyüyor: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a gönderildi
ABD'de kriz büyüyor: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a gönderildi
Malezyalı bakandan erken seçim açıklaması
Malezyalı bakandan erken seçim açıklaması