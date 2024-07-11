Heyelan evin içine kadar girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Heyelan evin içine kadar girdi

Erzurum Uzundere'de meydana gelen bir heyelanda bazı evlerin içi taş ve topraklar ile doldu


Erzurum’un Uzundere ilçesi sanayi bölgesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanda dağdan kopan dev kayalar bölgede bulunan ev ve iş yerlerine kadar girmiş ve maddi hasara sebebiyet vermişti.

Uzundere bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında bölgede yaşanan heyelan sebebi ile evi toprak ve kaya parçalarıyla dolan kişiler yetkililerden acil bir şekilde tedbir alınmasını istedi. Evinin pencerelerinden içeriye heyelan ve taş dolduğunu söyleyen ev sahibi oto tamircisi Onur Çolak, aylardır korku içerisinde yaşadıklarını ifade etti.

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