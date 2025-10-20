Meteoroloji'nin kırmızı kodlu yağış uyarısı yaptığı Hatay'da gece başlayan şiddetli sağanak, kıyı ilçeleri vurdu. Payas'ta debi artan dereler sel baskınına yol açtı, caddeler su altında kaldı. Selin sürüklediği toprak ve enkaz, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nu (O-53) Payas-Dörtyol arası kapattı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde greyder ve vinçlerle temizlik başlattı. Otoyolun bu kesimi, Amanos Dağları'na yakınlığı nedeniyle heyelana yatkın; 2025 deprem sonrası güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sürücülere D-817 karayolunu kullanmalarını önerdi.

Bölgede 100 mm'yi aşan yağış, tarım arazilerini sular altında bıraktı, 20'ye yakın ev tahliye edildi. AFAD, sel riskine karşı 500 kişilik ekibi seferber etti. Otoyolun 19 km'lik kritik bölümü, İskenderun Limanı'na erişimi etkiliyor; lojistikte gecikmeler yaşanıyor.

Ekiplerin 24 saatte yolu açması bekleniyor. Hatay Valiliği, can kaybı olmadığını duyurdu, ancak altyapı hasarı için 5 milyon TL'lik ön hasar tespiti yapıldı. Yağışın Çarşamba'ya dek sürmesi öngörülüyor.