Heyelan vatandaşları tedirgin ediyor

Karabük'te bir haddehaneye giden su borusunun patlaması sonrası meydana gelen toprak kayması, iki apartman için tehlike oluşturuyor.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 46 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre demir çelik fabrikasına giden su borusunun patlamasının ardından heyelan meydana geldi.

Yaşanan toprak kayması nedeniyle iki apartman da tehlikeyle karşı karşıya kalırken, korku yaşayan apartman sakinleri ise yetkililerden yardım bekliyor.

Site yöneticisi Mustafa Orhan, su borusunun patlamasından dolayı bölgede ikinci defa toprak kaymasının yaşandığını belirtti.

"Burası kökten kaydı. Binalarımız risk altında, her an göçebilir" diyen Orhan, "10 metre bir mesafesi kaldı. Buranın yapılması için belediyeye müracaat ettik. Şu ana kadar bir ses çıkmadı. Netice ne olacak bilmiyoruz. Apartmanlarda oturanlar endişeli. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.