Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti... Anne ile ilgili yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti... Anne ile ilgili yeni gelişme!

Samsun'un Canik ilçesindeki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden 31 yaşındaki Çiğdem Kaya'nın tedavisi devam ediyor. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı açıklandı.

Samsun'un Canik ilçesindeki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden Çiğdem Kaya'nın (31) tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı bildirildi.

Canik ilçesinde 27 Nisan akşamı meydana gelen heyelanda; bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki araçta bulunan 4 kişilik aile, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Çiğdem Kaya, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Eşi Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) hayatını kaybetti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Kaya'nın kalça ve omuzunda kırıklar tespit edildi. Kaya, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından ortopedi servisinde tedaviye alındı. Durumu iyi olan Kaya'ya aynı zamanda psikolojik destek veriliyor.

Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti... Anne ile ilgili yeni gelişme!

Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti... Anne ile ilgili yeni gelişme!

Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti... Anne ile ilgili yeni gelişme!

Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti... Anne ile ilgili yeni gelişme!

Heyelanda eşi ile 2 kızını kaybetmişti... Anne ile ilgili yeni gelişme!

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