Heyelandan kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Heyelandan kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışının ardından dün ilçeye bağlı Tayyip Köyü Pazaryeri Mahallesi yolunda heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesiyle kapanan güzergahta ulaşım sağlanamazken, bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı.

Ekiplerin aralıksız süren çalışmalarıyla yol, bugün yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, vatandaşların heyelan riski taşıyan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, Karabük İl Özel İdaresi ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Heyelandan kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Heyelandan kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

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