Heyelanın yuttuğu iki araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İşte heyelan anı ve sonrası

Afyonkarahisar-Denizli karayolunu etkileyen sel felaketinde iki araç toprak altında kaldı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Heyelanın yuttuğu iki araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İşte heyelan anı ve sonrası

Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur yağdı. Yağmurun ardından köyün yukarı kesimlerinden büyük bir toprak kayması meydana geldi.

İKİ ARAÇ ÇAMURA GÖMÜLDÜ

Toprak kayması sonucu yoldan geçen iki araç çamura gömüldü. Afyonkarahisar-Denizli karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçlardan birinde bulunan bir erkek öldü, bir kadın ise yaralı olarak kurtarıldı. Diğer aracın içindekilerin durumu henüz bilinmiyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

HEYELAN ANI KAMERADA

Heyelan anı kameralara yansıdı. Dağdan hızla akan su ve çamur yolu kaplarken amatör kamera o anı saniye saniye kaydetti.

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