HGS üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemi!

İnternetin gelişmesi kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinin de önünü açarken dolandırıcılık yöntemlerini de beraberinde getirdi. Son dönemlerde hızlı geçiş sistemi ve ücretli otoyol geçişleri üzerinden gerçekleştirilen bildirimlerle vatandaşlar dolandırıcıların hedefi oluyor.

Son dönemlerde internet aracılığı ile yapılan dolandırıcılık yöntemleri artış göstermeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün adı ve kurumsal kimliğinin taklit edilmesi ile HGS ‘’Bakiyeniz yetersizdir’’ ya da ‘’Ödenmemiş geçiş ücretiniz’’ var şeklinde gönderilen sahte SMSler kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendiriliyor.


Öte yandan dolandırıcıların attığı mesajlarda yer verilen'' 24 saat içerisinde ödeme yapılmazsa cezai işlem uygulanacaktır'' ifadeleri ile oluşturulan aciliyet duygusu vatandaşlar da neden oluyor. Bir anlık panikle işlemi gerçekleştirmeniz halinde büyük mağduriyetler ortaya çıkabiliyor.

Saldırganların sahte mesajlarda resmi logolar, tasarımlar ve kurumsal dile yer vermesi de vatandaşların kafasını karıştırabiliyor ancak uzmanlar bu gibi işlemlerde websitesi adresinin resmi kurum ve kuruluşlara ait olup olmadığı konusunda dikkatli ve titiz olmak gerekiyor.

