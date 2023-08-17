Hibiskus nelere faydalı?

Salata, yemek ve keklerin içerisine katılan hibiskus çay olarakta tüketilebiliyor. İşte hibuskus ile ilgili detaylar…

Hibiskus nelere faydalı?

Yaklaşık 300 çeşidi bulunan, mineral ve vitamin zengini hibiskusun faydaları saymakla bitmiyor. Halk arasında ‘Medine gülü’ ya da ‘Narçiçeği’ gibi adlarla satışa sunuluyor. C vitamini kaynağı. Çayı grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların önünü kesiyor. Şeker hastalığına iyi geliyor.
Kanser hücrelerini yavaşlatıcı özelliği olduğu biliniyor.
Hamile, emziren anneler ve bazı hastalıklara sahip kişilerin içmesi önerilmez. Aksi takdirde insan sağlığı açısından ciddi zararları olabiliyor. Hibiskus çayı tansiyon, kolesterol gibi hastalıklara fayda sağlıyor.

Salata, yemek ve keklerin içerisinde kullanılabilen hibiskus, epey faydalı. Bununla birlikte içerisinde yer alan pektin ile şurup, reçel ya da sos yapımında da kullanmak mümkün…

HİBİSKUS ŞERBETİ

Hibiskus şerbeti tüketildiği zaman, kilo vermek ve zayıflamak daha kolay olur. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasında mühim rolü bulunan hibiskus şerbeti; hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemlere çözümdür. Antioksidan özelliğinin bulunmasıyla beraber beynin işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine destek olmaktadır. Özellikle hafızayı kuvvetlendiren şerbet, motivasyonun ve konsantrasyonun artmasında da önemli bir yere sahip. Ayrıca vücuttaki yağlanmanın önüne geçiyor.

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