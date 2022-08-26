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Medine Gülü (Hibiskus) nelere iyi geliyor?

Yaklaşık 300 çeşidi bulunan, mineral ve vitamin zengini hibiskusun faydaları saymakla bitmiyor. Salata, yemek ve keklerin içerisine katılan hibiskus çay olarakta tüketilebiliyor. İşte hibuskus il ilgili ayrıntılar…

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:33
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:21
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Hibiskus nelere iyi geliyor?

Medine Gülü (Hibiskus) nelere iyi geliyor?
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Aktarlarda ‘Medine gülü’, ‘Narçiçeği’ gibi adlarla satılıyor. C vitamini kaynağı.Çayı grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların önünü kesiyor. Şeker hastalığına iyi geliyor. Kanser hücrelerini yavaşlatıcı özelliği olduğu biliniyor.
Hamile, emziren anneler ve bazı hastalıklara sahip kişilerin içmesi önerilmez. Aksi taktirde insan sağlığı açısından ciddi zararları olabiliyor.

Hibiskus çayı tansiyon, kolesterol gibi hastalıklara fayda sağlıyor.

Salata, yemek ve keklerin içerisinde kullanılabilen hibiskus, çok faydalı. Bununla birlikte içerisinde yer alan pektin ile şurup, reçel ya da sos yapımında da kullanılabiliyor

Ebegümeci ailesine ait birçok çalı, ağaç, çiçek türünden biri olan hibiskus, amber veya hatmi çiçeği olarak da biliniyor. Çeşitli renkleri oluyor. Kurutulmuş çiçeklerinden yapılan hoş kokulu çayı koyu kırmızı renkte.

HİBİSKUS ŞERBETİ NEYE İYİ GELİR?

Hibiskus şerbeti tüketildiği zaman, kilo vermek ve zayıflamak daha kolay olur. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasında mühim rolü bulunan hibiskus şerbeti; hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemlere çözümdür. Antioksidan özelliğinin bulunmasıyla beraber beynin işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine destek olmaktadır. Özellikle hafızayı kuvvetlendiren bu şerbet, motivasyonun ve konsantrasyonun artmasında da önemli bir yere sahip. Ayrıca insan vücudundaki ve organlarındaki yağlanmanın önüne geçiyor.

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