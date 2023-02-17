Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olur?

Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim dönemine geçilecek olmasıyla birlikte, hibrit eğitimin ne demek olduğu ve nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, hibrit eğitim ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olur?

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir.

Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

YÖK BAŞKANI AÇIKLADI

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.