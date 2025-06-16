Hiç beklenmiyordu: Filenin Sultanları'nda büyük şanssızlık

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Derya Cebecioğlu, sakatlığı nedeniyle İstanbul'da yapılacak 2. Etap maçlarında kadrodaki yerini alamayacak. Milli voleybolcunun sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma olduğu belirlendi. Derya Cebecioğlu, millilerin beşte beş yaptığı 2025 Milletler Ligi'nin 1. Etabı'nda 10 hücum, üç blok ve bir servis sayısı toplam 14 sayılık katkı yapmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Derya Cebecioğlu’nun yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Sahaya dönüş süreci, 25 Haziran’da yapılacak kontrollerin ardından yeniden değerlendirilecektir.”

Derya Cebecioğlu da sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili paylaşım yaptı. Milli sporcu şunları söyledi: "İstanbul’da sahada sizlerle buluşmayı çok istedim… ancak bu seferlik mümkün olmadı. Takımımı tüm kalbimle saha dışından destekleyeceğim. Tedavi sürecim planlandığı şekilde devam ediyor. Gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar için teşekkür ederim. Daha güçlü şekilde döneceğim."