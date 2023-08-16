Hiç hastalanmak istemez misiniz

Hiç hastalanmamak için gün içinde mutlaka tüketmeniz gereken besinler hangileri

Hiç hastalanmak istemez misiniz

Vücut direncinin güçlü olması hastalıklara karşı daha korumalı olmanızı sağlar. Yüzyıllardır hem alternatif tıpta hem de bilim insanları tarafından tüketilmesinin insan sağlığına faydalı oldukları söylenen besinleri sizler için bir araya getirdik. Her gün düzenli tükettiğinizde faydasını göreceksiniz. Hiç hastalanmamak için gün için de mutlaka tüketmeniz gereken besinler...

ÇÖREK OTU YAĞI

Sağlıklı bir cildin ve saç yapısının en faydalı besini çörek otu yağıdır. Düzenli kullanıldığında faydası görülür. Saç derisinde kabuklanmayı azaltır. Saç köklerini güçlendirir. Cilt yüzeyindeki tabakaları adım adım arındırır.

ZEYTİNYAĞI

Her sabah aç karna bir kaşık zeytin yağı içmek gün boyu bağırsakların sorun yaşamadan çalışmasına yardımcı olur. Sinirleri güçlendirerek beyin fonksiyonlarını daha dinç tutar.

ÇÖREK OTU

Sabah akşam bir çay kaşığı çörek otunu bir bardak su ile yutmak sindirimden sinir sistemine kadar vücuda birçok açıdan fayda sağlar.

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