Hiç kaçan oldu mu?

Bakın mali suçlar diğer suçlara benzemez!

İlk olarak şunu söyleyeyim: Mali suçlar daima bile isteye, taammüden haksız zenginlik elde etme amacı ile işlenir, kazaen işlenen herhangi bir mali suç olmaz.

Sonuçta bir insan tasarlamadan anlık bir öfke ya da yanlışlık ile bir cinayet işleyebilir ama mali bir suç işleyemez.

İkinci olarak da şunu ekleyeyim hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzeri bir mali suç işleyen kişinin temel amacı elbette ki haksız bir zenginlik elde etmektir. Yakalanma olasılığı yüksekse ve zenginlik elde etme ya da elde edilen zenginliği koruma olasılığı yoksa asla mali bir suç işlenmez.

Bakınız bir kişi yakalanacağını bile bile cinayet işleyebilir. İdeolojik, dini ya da insani bazı gerekçeler ile bir kişi cinayet işleyip cezasını çekmeye, hatta idama bile razı olabilir amma ve lakin böyle bir durum mali suçlar için geçerli değidir.

Bu yüzden mali bir suç işlemeye kalkan kişi:

1- yakalanmayacağına emin olmalıdır.

2- Yakalansa bile ceza almayacağına güvenmelidir.

Yani yakalanıp ceza alacağını bilen bir kişinin mali bir suç işleme olasılığı kelimenin tam manası ile sıfırdır.

Malum kimse bilmese bile kişi suç işlediğini, suçlu olduğunu bilir ve daima az ya da çok bir yakalanma korkusu taşır. Suç işleyen kişi daima tedirgindir ve bu yüzden de en ufak bir yakalanma tehlikesi sezdiğinde hemen kaçmaya çalışır.

Bu noktada hatırlatayım: İktidarın böyle bir operasyona girişmeye hazırlandığını bizzat Ekrem İmamoğlu kamuya açık olarak ifade etmiş ve hatta bize suç örgütü yaftası yapıştırabilmek için hazırlık yapıyorlar diye açık açık gelecek dalgayı bildiğini ifade etmişti.

Yani belediyelere yönelik yolsuzluk başlıklı bir operasyonun geldiğini sağır sultan bile duymuş, biliyordu.

Sonuç olarak; muhalif belediyelerde tabiri caizse kılı kırk yaran müfettişlerin, bırak bir suç işlenmesini bir hata yapsalar da tepelerine çöksek zihniyetindeki iktidarın adamlarının fink attığı bir kurumda aklı başı yerinde biri yolsuzluk yapmaya kalkar mı?

Açıkça söylemek gerekirse ben aklı olan yapmaz diye düşünüyorum...

Peki, iktidarın başlattığı bu hukuk kılıfındaki silkeleme operasyonunda hiç kaçan oldu mu?

Benim bildiğim kadarı ile hiç olmadı, hiç kimse kaçmaya kalkışmadı...

Bu durumda bir kişi eğer kaçmıyor ya da kaçmaya kalkışmıyorsa suçsuz olduğundan tam olarak emindir değil mi?

Benim cevabım net: Evet böyle bir durumda kaçmayan ya da kaçmaya kalkışmayan bir kişi suçsuz olduğundan tam olarak emindir.

Üstelik bu ülkede Ergenekon, Askeri casusluk ve Balyoz gibi davalarda yargının nasıl işlediği hala çok iyi hatırlanıyor. O davalarda suçsuz insanlar yıllarca mapus damlarında çürütülmüş, sonra pardon siz masummuşsunuz denmişti.

Yahu hatırlayın, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı bile bir teröristin tanıklığı ile terör örgütü yöneticiliğinden dolayı yargılandı, mahkum oldu ve mapus yattı.

Sonuç olarak iktidarın yargı üzerindeki vesayetini herkes görüyor, böyle mahkemelerde yargılanmanın ne kadar tehlikeli olacağını bilmeyen de yok.

Böyle bir yargılama sürecinde sonuç beraat olsa bile davanın yıllarca sürmesi, insanların tutuklu olarak yargılanarak yıllarca mapusta yatması ve peşin peşin ceza çekmesinin de çok olası olduğu tahmin ediliyor.

Peki, bu hali bile bile kaçmayan insanların suçsuz olduklarından, en ufak bir suçun bile üstlerine yapışmayacağına emin olduklarından şüphe edilebilir mi?

Ben bu yüzden başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bu operasyonlara muhatap olan kişilerin masumluğundan hiç şüphe etmiyorum.







