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Şakkanadak Necmettin’in yeni kehaneti. Hiçbir dediği çıkmayan dolar kahini adam

Şakkadanak Necmettin Batırel, yine enteresan bir tahminle adından söz ettirdi. Necmettin Batırel, dövizdeki oynaklığın sona erdiğini ve KKM hesaplarında biriken 78 milyar doların çözüleceğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:42
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Hiçbir dediği çıkmayan dolar kahini adam. Şakkanadak Necmettin’in yeni kehaneti

Şakkanadak Necmettin’in yeni kehaneti. Hiçbir dediği çıkmayan dolar kahini adam
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Daha önce girdiği polemikler ve gerçeklikten uzak tahminleriyle adından sıkça söz ettiren iktidara yakın isim Necmettin Batırel, yine ilginç bir tahminle ortaya çıktı.

Dolar ile ilgili yaptığı tüm tahminlerde yanılan Necmettin Batırel bu kez de Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile ilgili bir tahminde bulundu. Batırel’e göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı artık çözülecek. Buradan çıkan para borsaya yönelecek ve endeks 9 bin puana yükselecek.

Necmettin Batırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kur Korumalı Hesaplarda biriken 78 milyar dolar çözülecek. Neden mi? Çünkü dövizdeki oynaklık sona erdi. TL değer kaybetmiyor. Hazine kur farkı ödemeyecek. Ayrıca faiz indirimiyle kur korumalıya yıllık ödenen faiz de düşüyor. Bu para borsaya akacak. Endeks 9 bine ulaşacak..”

 

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