Hiçbir dediği doğru çıkmayan Oytun Erbaş hortladı. Bu defa söyledikleri doğru çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hiçbir dediği doğru çıkmayan Oytun Erbaş hortladı. Bu defa söyledikleri doğru çıktı

Hiçbir dediği doğru çıkmayan profesör Oytun Erbaş yeniden ortaya çıktı. Bu sefer çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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