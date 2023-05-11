Hiçbir seçim bu kadar kirli ve iftiralarla geçmemişti

İktidar ve yandaşları, Millet İttifakı'nı siyasi ahlaka yakışmayan çirkin kampanyalarla paylaşmaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi manşetinde iktidarın sıkıştıkça montaja, şantaja, taşa, yalana ve iftiraya nasıl sığındığını yazdı. Ancak iktidar tarafından gerçekleştirilen tüm provokasyonların nasıl çürüdüğünü bir bir ortaya koydu.

Hiçbir seçim bu kadar kirli ve iftiralarla geçmemişti

İktidar seçim propagandasını dezenformasyon üzerine kurdu ve Millet İttifakı'nı siyasi ahlaka yakışmayan kampanyalarla eleştirdi.

Millet İttifakı'nın terörle işbirliği yalanını yaymak için sahte afişler bastırdı, montaj videolar izletti. Bugüne kadar böyle kirli bir kampanya görülmedi.

Sözcü Gazetesi manşetine taşıdığı bu yalanları bir bir yayınladı ve yalanların gerçeklerini de paylaştı.

İşte Millet İttifakı'na yapılan kara propagandalarının bazıları:

Korsan afişler: Kayseri'de Kılıçdaroğlu'nun bir afişinin sahtesi hazırlandı. Afişin arka yüzünde "Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları durduracağız", "Doğu Akdeniz'den çekileceğiz", "Terör örgütlerini düzenlenen askeri operasyonları durduracağız", "SİHA'ların üretimini durduracağız" gibi gerçek dışı ifadeler yer aldı.

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Korsan pankartlar: İstanbul'da Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş'ın yüzünü birleştirip "Dikkat, attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" yazan pankart yazdı başka bir pankartta ise Meral Akşener ile HDP'li Pervin Buldan'ın yüzleri birleştirildi. "Bazıları iki yüzlüdür" ifadesi kullanıldı. Afiş YSK'ya şikayet edildi.

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Diyanet yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin açılışı sırasında "Muhalefet iktidara gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracak" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu "Diyaneti kuran CHP, hiç kimsenin gücü kapatmaya yetmez" dedi.

TOKİ yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs'taki Antalya mitinginde Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yi kapatmak istediğini iddia etti. Ancak Kılıçdraoğlu'nun böyle bir vaadi hiç olmadı.

İHA SİHA yalanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nu savunma sanayi üzerinden hedef aldı. "Muhalefet gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok" dedi. Kılıçdaroğlu böyle bir şey hiçbir zaman söylemedi.

Reklam yalanı: PKK elebaşı Murat Karayılan'ın görüntüsünü "deep fake" teknolojisi ile montajlanıp Kılıçdaroğlu'nun haydi temalı seçim reklamını eklendi. Erdoğan İstanbul mitinginde bu saatte görüntüyü kalabalığa izletti, "PKK'lılar CHP'nin şarkısını söylüyor" dedi.

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15 Temmuz yalanı: Erdoğan İstanbul mitinginde Kılıçdaroğlu'nun 15 temmuz darbe gecesi FETÖ'cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesine götürüldüğünü iddia etti.

SSK yalanı: Erdoğan mitingde kullandığı videoda görünen gazete küpürü ile Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdı iddiasını ileri sürdü. Ancak dolandırıcılığı bizzat Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkarıp şikayetçi olduğu belirlendi.

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İmralı yalanı: Erdoğan Edirne mitinginde "neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış. Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış. Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz" dedi. Erdoğan aynı yalana Ordu mitinginde de tekrar etti. "Selo'sundan Apo'suna hapisteki tüm PKK'lıları çıkaracağız" diyorlar dedi.

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