Hidayet Türkoğlu'nun İbrahim Kutluay sözleri gündem oldu: "Sevmesem de..."

Türkiye Basketbol Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadol Ajansı'nın 'Spor Masası' programına konuk oldu.

Programda Türk basketbol tarihinde maçın son dakikalarını en iyi oynayabilecek ilk 5 oyuncuyu sayan Hidayet Türkoğlu'nun İbrahim Kutluay ile ilgili sözleri gündem oldu.

"HER NE KADAR SEVMESEM DE KARİYERİNE SAYGI DUYMAK GEREKİR"

Türkoğlu, "Harun Erdenay, ben, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur ve her ne kadar kendisini sevmesem de Sezar'a hakkını vermek gerekir, İbrahim Kutluay'ı da bu köşeye koymak isterim. Sonuçta bir sporculuk kariyeri var ve buna da saygı duymamız gerekir. Hücumsal anlamda son dakikaları bu beşle oynardım" ifadelerini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU İBRAHİM KUTLUAY İLE NEDEN KAVGALI?

Bu sözler sonrası Hidayet Türkoğlu ile İbrahim Kutluay arasındaki sorunun kökeni merak konusu oldu. Milli takımda birlikte forma giyen Türk basketbol tarihinin iki önemli figürü Hidayet Türkoğlu ile İbrahim Kutluay'ın neden kavgalı olduğuna dair yıllarca çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak sorunun kaynağı net olarak tarif edilemedi.

Buna rağmen ikili arasındaki soğuk rüzgarların, 2002'de Indianapolis'te düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'na kadar uzandığı ve o günden bugüne karşılıklı göndermelerle gerilimin zaman zaman tırmandığı ifade ediliyor.