Hıdırağa’da 900 polisle dev 'Günaydın' operasyonu! Silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 26 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 900 polisin katıldığı "Günaydın" adı verilen geniş kapsamlı asayiş, narkotik ve KOM operasyonunda çok sayıda aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve çeşitli birimlerin desteğiyle Hıdırağa Mahallesi’nde sabah erken saatlerde yapılan "Günaydın" adı verilen operasyonda tüm sokaklar titizlikle arandı.

Araçlar, yayalar ve işyerleri denetlenirken, metruk binalar kayıt altına alındı.26 aranan şahıs yakalandı.

Denetimlerde 638 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

Cinayet, tehdit ve hırsızlık suçlarından 16 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası olan bir şahıs ile silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından 5 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası bulunan bir şahsın da bulunduğu toplam 26 kişi yakalandı.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda 373 sentetik ecza hap, 30 gram bonzai, 1 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 72 fişek ve suçtan elde edildiği düşünülen 17 bin 55 TL para bulundu.

Ayrıca 347 araç kontrol edildi, 2 çalıntı motosiklet tespit edildi, 3 sürücüye ceza uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanması için operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

