Hıdırellez Bayramı’na gelmeyen vatandaşa bakın ne yaptılar!

Kaynak: İHA
Hıdırellez Bayramı’na gelmeyen vatandaşa bakın ne yaptılar!

Bolu'da Hıdırellez Bayramı'na katılmayan bir kişi, bayram geleneği olarak köyde bulunan su oluğuna atıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde yarım asırdır devam eden imece usulü Hıdırellez Bayramı geleneği bu senede sürdürüldü.

Köydeki bayrama gelmeyenlerin ceza olarak su oluğuna atıldığı bayramda, toplanma alanına gelmeyen bir kişi tespit edildikten sonra köylüler tarafından evinde uyurken yakalandı. Köylüler tarafından alınan vatandaş meydanda bulunan su oluğuna atıldı.

Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar, yaşatılan gelenek sebebiyle sırılsıklam oldular. Buz gibi suya atılan vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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