Hıdırellez coşkusu Esenyurt’ta yaşandı

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü Hıdırellez, Esenyurt’ta coşkuyla kutlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un da katıldığı şenlikte, vatandaşlar dilek tutarak yakılan ateşin üzerinden atladı.

Hıdırellez coşkusu Esenyurt’ta yaşandı

Renklerin ve kültürlerin ortak paydası olan Esenyurt’ta Hıdırellez coşkusu yaşandı. Fatih Mahallesi Roman Kültür Evi önünde düzenlenen şenlikte Roman sanatçılar sahne alarak, vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Şenliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hıdırellez geleneğini yerine getirerek vatandaşlarla birlikte yakılan ateşin üzerinden atladı.

“BU COĞRAFYANIN EN GÜZEL RENKLERİSİNİZ”

Şenlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değinen Bozkurt, “O kadar güzel bir coğrafyanın çocuklarıyız ki her bir köşesinin ayrı bir güzelliği var. Hıdırellez bu coğrafyanın önemli bir değeri. Zorluklardan çıktığımız, toprağın ateşle, suyla, havayla buluştuğu, çiçeklerin açtığı bir dönem. Halk bayramımızı kutluyorum. Sizler bu coğrafyanın en güzel renkleri, en güzel seslerisiniz. En güzel neşesi, en güzel mutluluğusunuz. Burada olduğum için, beni böyle karşıladığınız için çok mutluyum. Burada çok güzel bir tablo var, Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Umuyorum ki gelecekte birbirimizin elini daha sıkı tutarız, en zor günümüzde birbirimizin yanında oluruz. Bayramları daha coşkulu, daha güzel kutlarız” dedi.

Başkan Bozkurt, Hıdırellez Şenliği’nin ardından mahalle esnafını ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi.

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