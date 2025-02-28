Hıdırlık Kulesi’nde tarihi mozaikler bulundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya’nın kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi’ni turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmalarında, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıktı. Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

YUNUSLU MOZAİK

Uzman arkeologlar tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, kulenin güney doğu kısmında Geç Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen yazıtlı mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin üzeri titizlikle temizlendikten sonra yazıt açığa çıkarıldı. Yetkililer, 6 satırlık bir yazıt olduğunu, iki yunus figürü bulunduğunu, yazıt üzerinde araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

SÜTUNLU CADDE’DE KONSERVASYON

Kulenin güney kısmında gün yüzüne çıkarılan arkeolojik keşiflerden sütunlu yapının, Hadrian Kapısı aksındaki cadde olduğu düşünülüyor. Sütunlu cadde olduğu tahmin edilen yapıda, kazı ve konservasyon çalışması sürüyor.

CAM YÜZEYLER ALTINDA TARİH KEYFİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin kaplamaları büyük oranda tamamlandı. Konservasyon işlerinin devam ettiği projede, ziyaretçilerin alana girişini sağlayacak merdivenli alanda çalışmalar sürüyor. Tarihi Hıdırlık Kulesi'nde dış duvar derz dolgu ve kuleyi uzun süre ayakta tutabilecek sağlamlaştırıcı çalışmalar yapıldı.