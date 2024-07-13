Hidrantlar hırsızların yeni gözdesi oldu

Las Vegas'ta hırsızlar son iki yılda trafik ışıklarına giden üç yüz kilometrelik kabloyu çaldı.

Denver'da iki hırsız, Martin Luther King'in büyük bir bronz heykelini çaldı. Hurdalıkta bunun karşılığında 394 dolar aldılar ama 85.000 dolar değerinde hasara neden oldular.

Bütün bu ilginç hırsızlık vakaları arasında bir tanesi var ki bütün ABD eyalet polislerini alarma geçirdi.

ABD çapında son 3 ayda 400'ün üzerinde hidrant çalındı. Hırsızların bunları özel geri dönüşüm merkezlerine sattıkları iddia ediliyor.