﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor

Birgün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde M.Ö 2. yüzyılda kurulan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti tehlike altında.

Antik kentte 500 metre yakınlığında bulunan birinci derece sit alanı içerisinde bir yurttaşa ait 31 bin 704 metrekare arazinin sit derecesi düşürüldü. Geçtiğimiz yıl ise antik kente 700 metre yakınlığında başka bir yurttaşa ait 34 bin 641 metrekarelik arazinin sit derecesi düşürülmüştü.

Pamukkale’de antik kentte 500 metre mesafede yer alan Yeniköy mahallesinde arazisi olan yurttaşın bölgenin birinci derece sit alanı statüsünden çıkarılma talebi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından reddedildi. Arazi sahibi kararı itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Denizli İdare Mahkemesi, kurulun kararını iptal etti. Mahkeme, bilirkişi raporuna istinaden alanın birinci dereceden üçüncü derece sit alanı düşürülmesi kararı verdiğini belirterek üst mahkeme yolunu kapattı.

FAY HATTI YERİ DEĞİŞTİRİLİR GİBİ SİT ALANI DEĞİŞTİRİLEMEZ

Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Belli ki bilirkişiler, Unesco Dünya Mirası listesindeki Pamukkale ve çevresinin bugün hala ‘Beyaz Cennet Pamukkale’ olarak anılması için yapılanları, verilen mücadeleleri bilmiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti sadece bizim değil tüm dünyanındır ve korunmak üzere bize emanet edilmiştir. Bilirkişi raporunun bilimsel hiçbir tarafı yoktur. Fay hattı yeri değiştirilir gibi sit alanı değiştirilemez. Mimarlar Odası Pamukkale traverten bölgesindeki mevcut otelleri geçmişte nasıl yıktırdıysa, bugün de yenisinin yapılmasına izin vermeyecektir” denildi.