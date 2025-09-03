Hierapolis’te sanat şöleni: Carmina Burana büyüledi!

Denizli’de Hierapolis Antik Tiyatrosu’nda sahnelenen "Carmina Burana" balesi, binlerce sanatseveri büyüledi. 1. Denizli Opera ve Bale Günleri, sanatla tarihi buluşturarak unutulmaz bir gece sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı eseri antik tiyatroda sahnelendi.

Vladimir Lungu yönetimindeki orkestra ve Orhan Öner Özcan idaresindeki koro, bir sahne kantatı sundu.

Hierapolis'in tarihi atmosferinde izleyiciyle buluşan eseri, tiyatroyu dolduran binlerce kişi izleme fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Anadolu'nun her şehir ve beldesine ulaşmak istediklerini belirterek, "Yerleşik temsillerimizin yanı sıra turneler ve uluslararası festivallerle coğrafi sınırları ortadan kaldırıyoruz. Sanatseverlerimizin büyük ilgisi ve teveccühüne teşekkür ederiz. Burada 10 bini aşkın kişinin aynı heyecana tanıklık etmesi bizim için gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "sanat şehri Denizli" hayaline adım adım yaklaştıklarını dile getirerek, bu etkinlikle buna bir adım daha yaklaşmış olduklarını kaydetti.

Etkinliğe, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda misafir katıldı.

Haziran ayında Aşk-ı Memnu operasıyla başlayan etkinlik, Laodikya Antik Tiyatrosu'nda Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseriyle devam etti.

Etkinlik, 29 Kasım'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek Kuğu Gölü balesiyle sona erecek.

