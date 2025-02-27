Higgins, O'Sullivan'ın rekorunu egale etti

Dört kez dünya şampiyonu John Higgins, Çin'in Yushan kentindeki Dünya Açık turnuvasında, rakibi Zhou Yuelong'a karşı 5-4'lük zafer kazanarak, Ronnie O'Sullivan’ın 146 çeyrek final rekoruna ulaşmayı başardı. Higgins, maçı 4-2 gerideyken, hastalıkla mücadele ederken müthiş bir geri dönüş yaptı. 60 ve 74'lük kırılışlarla skoru eşitledikten sonra, karar setinde 72 puanla galibiyeti elde etti.

HİGGİNS'DEN YENİ BAŞARI

Higgins, 1992’de profesyonel olarak snooker kariyerine başladı ve o zamandan bu yana dört kez dünya şampiyonluğu kazandı. 50 yaşına yaklaşan şampiyon, “Bir çeyrek final daha kazanıp 147’ye ulaşmak güzel olur” diyerek duygularını ifade etti. “Güzel bir kariyerim oldu ve belki de bu yüzden bu sayılara ulaşmayı başardım. Hâlâ burada olmaktan gurur duyuyorum. Hâlâ yarışmayı seviyorum ve büyük bir etkinlik kazanmayı çok isterim. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapıyorum” dedi.

John Higgins with a ???????????????????????????????????? 5-0 win over Pang Junxu to progress to the semi-finals of the #WorldOpen ???? pic.twitter.com/HQkqYBB8Kn — Eurosport (@eurosport) February 27, 2025

ÇEYREK FİNALDE RAKİPLER BELLİ OLDU

Higgins’in çeyrek finaldeki rakibi, Çinli Pang Junxu olacak. Pang, diğer Çinli rakibi Xu Si'yi 5-2 yenerek bu aşamaya yükseldi. Ayrıca İngiltere'den Zak Surety, ilk sıralama turnuvası çeyrek finaline çıkarak, Çinli Liu Hongyu'yu 5-2 mağlup etti ve Tom Ford'la karşılaşacak. Ford, Jimmy Robertson’ı 5-3 yenerek bu başarıya imza attı.

TAKE. A. BOW.



John Higgins whitewashes Pang Junxu in one of his finest performances in recent years!#WorldOpen ???????? pic.twitter.com/Nn3kHYgj4T — WST (@WeAreWST) February 27, 2025

DİĞER SONUÇLAR

İngiltere'nin son Masters şampiyonu Shaun Murphy, Çinli Ding Junhui'yi 5-2 mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başardı. Murphy'nin bir sonraki rakibi, Judd Trump’ı mağlup eden Joe O'Connor olacak. O'Connor, aynı zamanda Michael Holt'u 5-3 yenerek bu başarıyı elde etti.

Barry Hawkins, Galli Ryan Day'i 5-3 mağlup etti ve güçlü bir sezon geçirerek çeyrek finale yükseldi. Hawkins, bir diğer deneyimli İngiliz oyuncu Ali Carter ile karşılaşacak. Carter, David Lilley’i 5-1 yenerek bu aşamaya adını yazdırdı.