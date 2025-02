Higgins, O'Sullivan'ın rekorunu egale etti

Dört kez dünya şampiyonu John Higgins, Çin'in Yushan kentindeki Dünya Açık turnuvasında, rakibi Zhou Yuelong'a karşı 5-4'lük zafer kazanarak, Ronnie O'Sullivan’ın 146 çeyrek final rekoruna ulaşmayı başardı. Higgins, maçı 4-2 gerideyken, hastalıkla mücadele ederken müthiş bir geri dönüş yaptı. 60 ve 74'lük kırılışlarla skoru eşitledikten sonra, karar setinde 72 puanla galibiyeti elde etti.

HİGGİNS'DEN YENİ BAŞARI

Higgins, 1992’de profesyonel olarak snooker kariyerine başladı ve o zamandan bu yana dört kez dünya şampiyonluğu kazandı. 50 yaşına yaklaşan şampiyon, “Bir çeyrek final daha kazanıp 147’ye ulaşmak güzel olur” diyerek duygularını ifade etti. “Güzel bir kariyerim oldu ve belki de bu yüzden bu sayılara ulaşmayı başardım. Hâlâ burada olmaktan gurur duyuyorum. Hâlâ yarışmayı seviyorum ve büyük bir etkinlik kazanmayı çok isterim. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapıyorum” dedi.

John Higgins with a ???????????????????????????????????? 5-0 win over Pang Junxu to progress to the semi-finals of the #WorldOpen ???? pic.twitter.com/HQkqYBB8Kn