High School Musical yıldızından tatlı haber

36 yaşındaki oyuncu Vanessa Hudgens, hayranlarını heyecanlandıran haberi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden duyurdu. Eşi Cole Tucker ile birlikte çekildikleri ve belirginleşen bebek karnının görüldüğü fotoğrafla hayranlarının karşısına çıkan Hudgens, paylaşımına "İkinci raunt!!!" notunu düştü. Bu samimi paylaşım, çiftin mutluluğunu gözler önüne sererken, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

İLK BEBEKLERİ HAKKINDAKİ GİZEM DEVAM EDİYOR

Hudgens ve Tucker çifti, ilk çocuklarını 3 Temmuz 2024'te kucaklamıştı. O dönemde medya organları, Vanessa Hudgens'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiğini iddia etse de, çift bebeklerinin cinsiyetini ve adını resmi olarak açıklamamıştı. Hatta TMZ adlı magazin portalının doğum haberini kendilerinden önce duyurması üzerine Hudgens, ailelerinin mahremiyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle Instagram üzerinden tepki göstermişti.

Hudgens, "Bu çok özel dönemde ailemizin mahremiyetinin, medyayı besleyen uzun objektifli bir kameranın hırsıyla hiçe sayılmasından ve istismar edilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık. Tüm bunlara rağmen anne, baba ve bebek mutlu ve sağlıklı," ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, ünlülerin özel hayatına duyulan saygının önemini bir kez daha gündeme getirmişti.

AŞKLARI EVLİLİĞE DÖNÜŞTÜ

Vanessa Hudgens ve beyzbolcu Cole Tucker'ın ilişkisi dört yıldan uzun süredir devam ediyor. 2021 Sevgililer Günü'nde ilişkilerini kamuoyuna duyuran çift, 2023 Aralık'ında Meksika'nın Karayip kıyısındaki Tulum'da sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Hudgens, Entertainment Tonight'a verdiği bir röportajda Tucker için "O benim için mükemmel bir eş. Onunla çok mutluyum. Gerçekten öyleyim, laf olsun diye demiyorum. Hayattaki her şey için minnettar olmanı sağlıyor." sözleriyle eşine olan sevgisini dile getirmişti.

HUDGENS'IN DÖNÜŞÜMÜ

Vanessa Hudgens, Disney Channel'ın ikonik yapımı "High School Musical" ile genç yaşta dünya çapında şöhrete kavuşmuştu. O günden bu yana müzikal kariyerine devam eden ve birçok film projesinde yer alan Hudgens, artık anne kimliğiyle de sevenlerinin karşısına çıkıyor. Hayranları, onun kariyerindeki bu olumlu dönüşüme büyük bir ilgiyle tanıklık ediyor.

VANESSA HUDGENS KİMDİR?

14 Aralık 1988'de ABD, Kaliforniya'da doğan yıldız, televizyon ve sinema kariyerine genç yaşlarda başladı. Asıl çıkışını ise 2006 yılında Disney Channel müzikali "High School Musical"daki Gabriella Montez rolüyle yaptı. Müzikalde üstlendiği roldeki başarısıyla ününü dünya çapına yayan Hudgens, serinin diğer bölümlerinde de yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra müzik piyasasına da adım atan Hudgens'in "V" ve "Identified" ismindeki albümleriyle takdir toplamıştı.

Uzunca bir süre "High School Musical"daki rol arkadaşı Zac Efron ile birlikte olan Hudgens, bahsi geçen ilişkinin hitama ermesinin ardından bir başka oyuncu Austin Butler ile aşk yaşamaya başladı.

2021 senesinin Sevgililer Günü'nde beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile ilişkisini duyuran Hudgens, 2023 Aralık'ında Tucker ile dünya evine girdi. Çiftin ilk çocukları 3 Temmuz 2024'te dünyaya geldi.

Vanessa Hudgens, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki mutluluğu ve annelik deneyimleriyle de gündem olmaya devam ediyor. Çocuklarına ve ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Hudgens, profesyonel hayatı ile anneliği başarıyla birleştirmeye devam ediyor.