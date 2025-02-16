Highway savaş alanına döndü! Taraftarlar birbirine girdi

Olay, TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boluspor ile oynayacakları maç için Bolu'ya gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri Highway'de karşılaştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı. Adeta savaş alanına dönen ortamda, 2 Fenerbahçe taraftarı yaralandı. İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.