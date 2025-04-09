Hijyen kurallarına uymadı! Hem standı kaldırıldı, hem ceza yedi...

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece dönercisi Salih Gülağacı'nın işletmesinde, pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk takviyesi yapıldığı görüntülendi.

42 BİN LİRA CEZA

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, bu yöntemin ölüme sebebiyet verebilen salmonella bakterisinin üremesine ortam hazırladığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin lira ceza kesti.

HİNDİSTAN BENZETMESİ

Öte yandan, işletmeci Salih Gülağacı, 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açtığı stantta hazırladığı döner sosuna süt döktü. Karnavala katılanlara da süt dağıtan Salih Gülağacı, çok sayıda paket sütün vatandaşlar tarafından kazana döküldüğü anları cep telefonuyla görüntüleyip paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları bu görüntülere, 'Hindistan sokak lezzetleri' benzetmesi yaptı. Yetkililer, işletmecinin karnaval standında da gerekli hijyen kurallarına uymadığını belirleyerek standın kaldırılmasına karar verdi. Zabıta ekipleri, çevik kuvvet polisinin aldığı güvenlik önlemi eşliğinde standı kaldırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Gülağacı, "Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye karnavalda yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir" diye konuştu.

BAKAN YUMAKLI: GIDA GÜVENİRLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yumaklı, "Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir. Bakanlık olarak, tüketicimize güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla yürüttüğümüz denetim faaliyetlerimiz kararlı şekilde ve aralıksız devam ediyor. Tüm illerimizde, risk esasına dayalı ve izlenebilirlik odaklı denetimlerimiz sürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanıyor. Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı tekraren ifade etmek isterim. Güvenilir gıda için, dün olduğu gibi yarın da sahada olacağız. Yoğun şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal Medya Platformunda, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Adana Merkez Park'ta faaliyet gösteren bir işletmede hijyenik olmayan şartlarda döner hazırlanarak satışa sunulduğu ile ilgili yayınlanan fotoğraf ve videolar doğrultusunda, gıda kontrol görevlilerince 09 Nisan 2025 tarihinde resmi kontrol yapılmıştır. Yapılan kontrolde, söz konusu işletmede Bakanlığımızca belirlenen hijyen esaslarına uyulmadığı tespit edilmiş ve bu doğrultuda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca mevzuata uygun olmayan koşullarda hazırlanan tüm tavuk ürünlerine el konularak imha edilmiş ve halk sağlığı gözetilerek işletmenin karnaval alanındaki faaliyeti sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, denetim ve sonrasında imha edilen ürünlerin görüntüleri paylaşıldı.