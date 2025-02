“Hikâyenin İki Yüzü” İstanbul’da

Modern sanatın dinamik isimlerinden Furkan Payas ve Şafak Yükseler, 23 Ocak 2025 tarihinde Futy Art Galeri’de açılacak olan “Hikayenin İki Yüzü” sergisinde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, her iki sanatçının benzersiz ifade biçimlerini ve estetik anlayışlarını bir araya getirerek izleyiciyi farklı perspektiflere davet ediyor. Payas ve Yükseler, sanatın gücünden yararlanarak insan ruhunun farklı katmanlarına dair derin izlenimler sunuyor.

HER ESER BİR HİKAYENİN YANSIMASI

Furkan Payas, özellikle soyut ve çağdaş sanat üslubuyla tanınan bir sanatçı olarak, dünyayı renkler, çizgiler ve formlar aracılığıyla ifade ediyor. Payas’ın eserleri, genellikle bir anın veya duygunun soyut bir şekilde yansıtılması üzerine yoğunlaşır ve her eser bir hikayeyi, bazen görsel bir yansıma bazen de bir duygu yoğunluğu olarak sunar. “Hikayenin İki Yüzü” sergisinde Payas, izleyiciyi farklı perspektiflerle karşılaştırmaya, olayların ve duyguların çok yönlülüğünü keşfetmeye davet ediyor.

Şafak Yükseler ise eserlerinde insan psikolojisinin karmaşıklığını ve toplumsal gerçekliği ele alırken, derin sembolizm ve figüratif anlatım dilini kullanıyor. Yükseler'in eserleri, insanın içsel dünyasında gezinen karanlık ve aydınlık duyguların kesişim noktasında şekillenir. Her bir eser, izleyiciye kişisel bir yolculuk sunarken, aynı zamanda toplumsal yansımaları da gözler önüne seriyor. “Hikayenin İki Yüzü” sergisinde Yükseler, bireyin içsel çatışmalarını ve toplumla olan ilişkisini derinlemesine irdeleyen güçlü bir anlatım ortaya koyuyor.

SANAT DÜNYASINDA İZ BIRAKACAK

Furkan Payas ve Şafak Yükseler’in “Hikayenin İki Yüzü” sergisi, sanatseverlere hem bireysel hem de toplumsal düzeyde iki farklı bakış açısının iç içe geçtiği, zengin ve çok katmanlı bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Futy Art Galeri’de 30 Ocak 2025 tarihinde açılacak olan bu özel sergi, sanat dünyasında iz bırakacak bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Genç sanatçıların eserlerinin de satışa sunulacağı bu sergi, izleyicilerine sanatın gücünü ve ifade özgürlüğünü derinlemesine keşfetme imkânı tanıyacak. Sergi 15 Şubat 2025 tarihine kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

İletişim:

Futy Art Galeri

Adres: Acarlar, 9. Cd. C Blok No: 11/2 Kapı No: 258, 34800 Beykoz/İstanbul

Telefon: (0216) 510 80 10