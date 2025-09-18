Hikmet Çetin tüm gerçeği anlattı: Özgür Özel bizi iktidara taşıyabilirdi ama Kılıçdaroğlu…

CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın kanalına konuk olarak parti içindeki gelişmeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile birlikte yayınladıkları bildiride, tüm partililerin Özgür Özel etrafında birleşmesi gerektiğini söylediklerini fakat eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul etmediğini açıkladı. “Özgür Özel cesur, çalışkan ve bizi iktidara taşıyabilir” diyen Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu çağrıyı kabul etmemesinin süreci olumsuz etkilediğini ifade etti. “O birlik sağlansaydı, bugün yaşananlar olmazdı” dedi.

KADERİNİ KEMAL BEY’İN GENEL BAŞKANLIĞINA BAĞLAMIŞ İNSANLAR VAR

21 Eylül’de yapılacak kurultay ve 24 Eylül’deki İstanbul İl Kongresi’nin ardından tartışmaların büyük ölçüde sona ereceğini belirten Çetin, “Bu iş yavaş yavaş kapanıyor gibi geliyor bana. İnşallah yanılmıyorum” diyerek iyimserliğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararlarının arkasında çevresindeki bazı isimlerin etkisi olduğunu öne süren Çetin, “Kaderini Kemal Bey’in genel başkanlığına bağlamış insanlar var. Onların telkiniyle bu kararlar alınıyor” dedi.

Hikmet Çetin’in konuşması şöyle:

Biz eski genel başkan Allah rahmet eylesin Altan Bey, ben ve Murat Karayalçın bir bildiri yayınladık. Dedik ki hepimizin genel başkanımız Özgür Özel etrafında toplanmamız lazım. Hem cesur hem çok çalışkan ve o bizi iktidarı taşıyabilir dedik. Ama maalesef olmadı. Çünkü Kemal Bey yani kabul etmedi o olayı. O olay olsaydı bunlar hiçbirisi olmayacaktı. Şimdi yine şu anda tabii bu süre içinde 21 Eylül’de, cumartesi günü kurultay yapılacak. Arkasından 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi yapılacak. Bence bu konu artık yavaş yavaş kapanma noktasına doğru gidiyor. Yani yeni bir kurultay yapılıyor. İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir kongre oluyor. Ben bunun yavaş yavaş kapanacağını tahmin ediyorum. İnşallah yanılmıyordum. Yani telaşlanmaya gerek yok. Bu iş kurultaylardan ve İstanbul İl Kongresinden sonra büyük ölçüde kapanacak gibi geliyor bana.

Kemal Bey bunu kabul etmemesi ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim, Kemal Bey’in çevresinde bazı insanlar var. Onlar kabul etmemeye çalışıyor. Kaderini Kemal Bey'in genel başkanına bağlamış insanlar var. O bakımdan onların e telkiniyle bu iş yapılabiliyor.