Hikmet Çetin'den bir sürpriz ziyaret daha! İsmi kulislerde gündeme gelmişti...

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmesinin ardından bugünde sürpriz ziyaretlerine devam etti. Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ziyaret gerçekleştirdi.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından gözler 15 Eylül’deki kurultay iptal davasına çevrildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmesi dikkat çekti.

KULİS İDDİALARINI YALANLADI

Ankara kulislerinde, bu ziyarette Hikmet Çetin’in, Bahçeli’den, “Mutlak Butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, kendisinin atanmasını istediği” iddiaları gündeme gelmişti. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Hikmet Çetin ise iddiaları yalanlamıştı. Çetin, “Ya böyle bir şey yapabilir miyim? Kim çıkarıyor bunları anlamış değilim” dedi.

ÇETİN'DEN BİR SÜRPRİZ ZİYARET DAHA

Çetin ise iktidar cephesine sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Bugün ise Çetin’in Cumhur İttifakı’nın eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.