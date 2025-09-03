Hikmet Çetin'den bir sürpriz ziyaret daha! İsmi kulislerde gündeme gelmişti...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hikmet Çetin'den bir sürpriz ziyaret daha! İsmi kulislerde gündeme gelmişti...

Hikmet Çetin, Bahçeli ziyareti sonrası sürpriz görüşmelerine devam ediyor. Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmesinin ardından bugünde sürpriz ziyaretlerine devam etti. Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ziyaret gerçekleştirdi.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından gözler 15 Eylül’deki kurultay iptal davasına çevrildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmesi dikkat çekti.

468242.jpg

KULİS İDDİALARINI YALANLADI

Ankara kulislerinde, bu ziyarette Hikmet Çetin’in, Bahçeli’den, “Mutlak Butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, kendisinin atanmasını istediği” iddiaları gündeme gelmişti. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Hikmet Çetin ise iddiaları yalanlamıştı. Çetin, “Ya böyle bir şey yapabilir miyim? Kim çıkarıyor bunları anlamış değilim” dedi.

CHP Genel Başkanı olmak için Bahçeli'yi devreye soktu! Ankara'yı sarsan kulis...CHP Genel Başkanı olmak için Bahçeli'yi devreye soktu! Ankara'yı sarsan kulis...

ÇETİN'DEN BİR SÜRPRİZ ZİYARET DAHA

Çetin ise iktidar cephesine sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Bugün ise Çetin’in Cumhur İttifakı’nın eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

b197efe3-ba8c-41cf-80a7-dc3b2b152f2d.webp

Son Haberler
Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki
Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi
İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu
İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!