A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ile deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi Hikmet Karaman, Vincenzo Montella'nın ekstra motivasyon hamlesine dikkat çekti.

Yayıncı kuruluşta karşılaşmayı yorumlayan Hikmet Karaman, "Montella'ya dikkat ettim. Isınma sırasında o da sahaya çıktı ve neredeyse takımla beraber ısınma yapacaktı. Isınmayı yanlarında takip edip oyuncuları motive ediyor. Bunu bir teknik adamdan çok nadir görürüz. Ben takımın son derece motive olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.