Hikmet Karaman’ın yeni takımı belli oldu. Avrupa’ya gitti

Kaynak: İHA
Hikmet Karaman’ın yeni takımı belli oldu. Avrupa’ya gitti

Son olarak Adana Demirspor’u çalıştıran Hikmet Karaman’ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli teknik adam Moldova’da takım çalıştıracak.

Son olarak Adana Demirspor'da görev yapan teknik direktör Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu. Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, 64 yaşındaki deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zimbru Chisinau, yeni teknik direktör Hikmet Karaman ile iş birliği anlaşması sağlandığını açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktörlük kariyerine Kocaelispor'da başlayan Hikmet Karaman, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Corendon Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor takımlarında görev yapmıştı.

64 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takım çalıştıracak.

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