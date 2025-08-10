Hikmet Recep Turan’dan sert Aksarayspor eleştirisi

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da spor gündemi, duayen gazeteci Hikmet Recep Turan’ın köşe yazısıyla adeta sarsıldı. Turan, Aksarayspor’un yeni sezon öncesinde “para arayışına” girmesini sert ifadelerle eleştirdi. Geçen sezon kaçırılan şampiyonluğun “ikram değil, satıldığını” ima eden Turan, toplanan milyonlarca liranın nerelere harcandığının şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini söyledi.

Turan, yazısında şu iddialara yer verdi:

Geçen sezon Aksarayspor için toplanan paranın 600 milyon ile 1 milyar lira arasında olduğu konuşuluyor.

Organize Sanayi Bölgesi arsa satışlarından ve imar revizyonlarından ciddi gelir elde edildi.

“Batık işadamlarının kurtarıldığı”, “bazılarının arsa, arazi, villa sahibi olduğu” ve “bazı hesapların kabardığı” söylentileri var.

“200 MİLYON LİRA İÇİN NEDEN ŞİMDİDEN PARA ARANIYOR?”

Yeni sezon öncesinde 200 milyon lira gerektiğinin söylenmesini eleştiren Turan, Aksaray’daki 4. Organize Sanayi Bölgesi üzerinden önemli bir hesap yaptı. Bölgedeki 50 parselin her biri için yatırımcılardan en az 5 milyon lira “Aksarayspor katkı payı” talep edildiği iddiasını gündeme taşıdı.

Bu hesaba göre:

50 parsel x 5 milyon lira = 250 milyon lira

“Madem 200 milyon yetiyor, şimdiden 250 milyonu kasaya koymuşsunuz” diyen Turan, ekledi:

“Daha ne parası istiyorsunuz? Yoksa gözünüze kestirdiğiniz yeni arsalar, araziler mi var?”

“AKSARAYSPOR DÜŞMANI DEĞİLİM”

Taraftarlardan gelecek tepkilere de değinen Turan, Aksarayspor düşmanı olmadığını ancak şeffafiyetin şart olduğunu belirtti:

“Geçen sene topladığınız ve harcadığınız paraları kalem kalem açıklayın, biz de sizinle birlikte kapı kapı dolaşıp para toplayalım.”

Aksaray’da sporun, siyasetten bile fazla konuşulmasına neden olan bu yazı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Turan’ın iddiaları, Aksarayspor yönetiminden gelecek olası cevaplarla daha da tartışmalı bir hal alacağa benziyor.