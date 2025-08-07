Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı! Büyük finale sayılı günler kala Survivor'u bırakmıştı

Hikmet Tuğsuz aldığı kararla Survivor’a veda etmişti. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Hikmet'in yarışmadan ayrılışını nedenini açıklamıştı.

İNGİLTERE'YE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tuğsuz'un İngiltere'ye gittiği yaptığı paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Tuğsuz, yaptığı paylaşımda "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE’YE GELECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yapan Hikmet bu defa Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı. Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bilinen Hikmet 14 Ekim'de Türkiye'de olacağını söyledi.