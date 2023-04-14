Hilal Kaplan aile dostu ve kocasının kankası ile evlendi. Yeni eşinin eski karısı 'Ablam diyordun. Ablan şimdi karın mı oldu' diye mesaj attı

Sabah gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

SARI DA GEÇEN YIL BOŞANDI

Kaplan ile hayatını birleştiren Tevfik Emre Sarı da geçtiğimiz yıl eşinden boşandı.

YENİ EŞİNİN ADI FETÖ DOSYALARINDA GEÇİYOR

Sarı'nın FETÖ dosyalarında adının geçtiği için hem sosyal medya hesaplarında hem de Milat gazetesindeki yazılarında Emre Efser ismini tercih ettiği iddia edildi.

VİLLASINDA AİLE İÇİ TÖREN

Geçen hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Hilal Kaplan, Milat Gazetesi'nde Emre Efser müstear ismi ile yazan Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştirdi. Kamuoyundan gizlenen bu evlilik ise mahkeme dosyasındaki soyadı değişikliğinden ortaya çıktı. (FOTO: patronlardunyasi.com)

İşte ne olduysa bu evlilik sonrasında oldu. Tevfik Emre Sarı'nın eski eşi Asuman Karaca, sosyal medya hesabından ikiliyi hedef alan açıklamalarda bulundu.

İşte Karaca'nın açıklamaları:

ESKİ EŞİ SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ: O BENİM ABLAM DİYORDU, ABLADAN KARI MI OLDU

Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsapp’ta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu, Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi?

Yıllarımı verdim ona bir de evlat. Sonunda aldatıldım. İşler büyümesin diye çocuğumuz var diye anlaşmalı boşandık. Mücahit Birinci de sözleşmemizi hazırladı. Mahkemeyi araya adam sokup öne çektiler. Ben de bu ne acele diye düşünüyordum. Hilal Kaplan sevdası imiş demek.

Ben de beni aldattığı görüntülü konuştuğu Antalyalı Beyza zannetmiştim. Yanılmışım, ses kayıtları elimde. Hepsinin üstünü kapattım evladım için ama değmezmiş. Evli iken defalarca Hilal Kaplan ile yüz yüze görüştü.

Hilal Kaplan da bu süreçte evliydi. Villasına gidip geliyordu demek ki altyapı hazırlığı yapılmış. Hilal Kaplan boşandığında bizim de aramız bozulmaya başlamıştı. Hilal abla diyordu koskocaman kadın diyordu, ben de inanıyordum. Kadınlar ne hissederse haklı demek ki."

Hilal Kaplan, hakkındaki iddialarla ilgili olarak açıklama yaparak "Hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız" dedi.

İddialar arasında adı geçen Mücahit Birinci de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ HEDEF ALDI

Kaplan 3 Mayıs 2020'de "Aile için tehlike çanları çalıyor" başlıklı yazısında boşanmaya karşı uyarılarda bulunmuştu:

‘’Bireyin ailenin, kariyerin ebeveynliğin önüne geçtiği, kulağa hoş gelen özgürlük sloganlarıyla sorumlulukların unutturulduğu, toplum yapımızı hızla dönüştüren bir süreçten geçiyoruz. Boşanma oranlarının da giderek arttığı ülkemizde aileyi kurtarmak için acilen harekete geçmek gerekiyor" demişti.

"Eşim hakkında FETÖ soruşturması yok"

Tevfik Emre Sarı hakkında FETÖ soruşturması olduğuna yönelik iddialara yanıt veren Kaplan, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Tevfik Emre Sarı'nın avukatı avukatı İsmail Mirsad Albayrak Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müvekkilim Tevfik Emre Sarı hakkında 13.04.2023 tarihinde sosyal medya sitesi Twitter ve yine muhtelif haber siteleri üzerinden yapılan asılsız paylaşımlar sebebiyle tarafımızca basın açıklamasında bulunulması zarureti doğmuştur.

Müvekkilim hakkında bugüne kadar ne bir FETÖ soruşturması başlatılmış ne de ne de herhangi bir FETÖ dosyasında bilgisine, görgüsüne veya tanıklığına başvurulmuştur. Bu sebeple müvekkilim hakkında yapılan tüm paylaşımlar ve haberler külliyen asılsız ve iftira mahiyetindedir."