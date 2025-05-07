Hilal Kar davasında faile müebbet: 'Namus cinayeti' bahanesine ret!

Diyarbakır’da, Hilal Kar'ı (33) ayrıldıktan 1 yıl sonra ateşli silah ile vurarak öldüren Mehmet Demirhan, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet, 23 Haziran 2024’te Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Demirhan, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı, ayrıldıktan 1 yıl sonra sokakta yürürken ateşli silah ile vurdu. Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçtı. Hayatını kaybeden Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katledilen kadın Hilal Kar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Demirhan'ın, Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. Sürekli şapka takıp, farklı kıyafetler giyen ve bisiklet kullanan fail, kaldığı barakada operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından Mehmet Demirhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'KONUŞMAK İSTEMEDİ' SAVUNMASI

İddianamede, “Şüphelinin alınan ifadesinde özetle; maktulle dini nikahlı evlendiği, bir çocuklarının olduğunu, daha sonrasında aralarında sorunlar yaşandığını, ayrı yaşadıklarını ancak sonra barıştıklarını, maktulün olay tarihinden önce kendisinden habersiz başka bir ortakla iş kurduğunu, bunu kendisine farklı anlattığını, olaydan bir gün önce yine yanına gidip bu hususu konuştuğunu, yine tatmin olmadığını, olay günü tekrar konuşmak için evinin civarına gittiği, çıkınca konuşmak istediğini, ancak maktulün kabul etmediğini, bunun üzerine yanına aldığı silahla iki kez kafasına ateş edip kaçtığını, pişman olmadığını ifade ettiği, şüpheli ikrarı, müşteki beyanı, tanık beyanları, teşhis tutanağı, ölü muayene tutanağı ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin, maktulü ateşli silahla kafasından vurmak suretiyle ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçunu işlediği anlaşıldığından, şüphelinin yetkili ve görevli mahkememizce yargılamasının yapılarak yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK’nın 63’üncü maddesi uyarınca mahsubuna, adli emanette kayıtlı emanetlerin dosyada delil olarak saklanmasına, incelemeye gerek duyulmaması halinde iadesine ve hakkında güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur” denildi.

FAİLDEN KAN DONDURAN İAFDELER: ‘ALACAĞIM CEZANIN ÖNEMİ YOK, NAMUS CİNAYETİ İŞLEDİM

Demirhan’ın ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davanın 2’nci duruşması, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Demirhan ile taraf avukatları hazır bulundu. Kar’ın ailesi ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Rosa Kadın Derneği de davayı izledi. Duruşmada sanık avukatı tevsii tahkikat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi reddetti.

Fail erkek Mehmet Demirhan

Ardından geçen duruşmada savcının sunduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yönündeki mütalaaya karşı savunma yapıldı. Savunmasını yapan sanık Demirhan, “Alacağım cezanın benim için bir önemi yok. Kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Gerçeklerin açığa çıkmasını istiyorum. Ben aldatıldım ve kandırıldım. Namus cinayeti işledim” dedi.

KAR'IN KIZ KARDEŞİ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

Hilal’in kardeşi Ebru Kar ise Demirhan’ın iddialarını reddederek, “Madem alacağı cezanın onun için bir hükmü yok, neden o kadar kaçtı? Zerre kadar samimiyetine inanmıyorum. Benim ablam sabah işe girer, akşam eve dönerdi, hangi ara ilişkileri olacaktı. Ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum ilişkileri olduğunu. Ablamın aldattığını kanıtlayamaz. Hiçbir şekilde inanmıyoruz, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

AVUKAT BURAKMAK: 'İNDİRİM UYGULANMASIN'

Avukat Eda Kar Burakmak da sanığın soğukkanlılıkla, ‘Ben öldürdüm’ dediğini belirterek, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması talebinde bulundu. Sanık avukatı da dosyada etkin takip yapılmadığını söyleyerek, cinayetin tasarlayarak işlenmediğini ileri sürdü. Delillerin toplanmadığını iddia eden avukat, toplanması gerektiğini söyledi.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI KARARI

Savunmaların ardında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirhan’a ‘Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi