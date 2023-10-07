Hilal ne demek? Hilal isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Hilal son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Hilal ne demek? Hilal isminin anlamı nedir?

Hilal ne demek? Hilal isminin anlamı nedir?

Hilal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hilal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hilal ne demek? Hilal isminin anlamı nedir?

HİLAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hilal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay

- Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı

HİLAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sözlükte “yüksek sesle haykırmak; ortaya çıkmak, parlamak; sevinmek” anlamlarına gelen hell kökünden türeyen hilâl (çoğulu ehille), ayın kavuşum öncesi ve sonrasında yeryüzünden uçları sivri ince bir yay gibi görünen şeklinin adıdır. Kelime Kur’ân-ı Kerîm’de bir yerde çoğul şekliyle geçer (el-Bakara 2/189).

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler Dünya
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı Dünya
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek Magazin
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor Ekonomi
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar Ekonomi
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü Gündem
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek Gündem
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek