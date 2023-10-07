Hilal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hilal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hilal ne demek? Hilal isminin anlamı nedir?

HİLAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hilal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay

- Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı

HİLAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sözlükte “yüksek sesle haykırmak; ortaya çıkmak, parlamak; sevinmek” anlamlarına gelen hell kökünden türeyen hilâl (çoğulu ehille), ayın kavuşum öncesi ve sonrasında yeryüzünden uçları sivri ince bir yay gibi görünen şeklinin adıdır. Kelime Kur’ân-ı Kerîm’de bir yerde çoğul şekliyle geçer (el-Bakara 2/189).