Hilalsan Makine’den Avrupa’ya Endüstri 4.0 uyumlu makine ihracı

40. yılını dolduran firma, son iki yıldır ihracatına Endüstri 4.0 uyumlu makineleri de ekledi. Yeni nesil Hibrit CNC Abkant Pres makinelerinin birçok ülkede büyük ilgi gördüğünü söyleyen Hilalsan Makine Genel Müdürü Mustafa Coplan, “Avrupa menşeli 5 eksen CNC makineleri ile yeşil dönüşüm, Endüstri 4.0 ve karanlık fabrikalarla uyumlu makineler üretiyoruz. Ürettiğimiz makineler enerjide yüzde 70’e varan tasarruf sağlayarak, çevreye zararı minimize ediyor” dedi.

Hilalsan Makine Genel Müdürü Mustafa Coplan, sac işleme sektörünü ve şirketin vizyonunu değerlendirdi. Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle düşük enerji tüketimli makinelerin daha fazla rağbet gördüğünü ifade eden Coplan, “Şirketler, işletme kârlarını korumanın yanında çevreye duyarlılık, enerji kaynaklarını etkili kullanma gibi sosyal sorumluluk bilinciyle üretimlerini şekillendiriyor. Hilalsan olarak bu bilinçle Endüstri 4.0 uyumlu, enerji tasarruflu, çevreci, yeni nesil Hibrit CNC Abkant Pres makinesini yerel ve global müşterilerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

“MAKİNELERİMİZİ KARANLIK FABRİKALARDA ÇALIŞABİLECEK KABİLİYETTE ÜRETİYORUZ”

Mustafa Coplan, yeşil dönüşüme ve Endüstri 4.0 uyumlu makinelere odaklandıklarını belirterek, “Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada nitelikli iş gücü her geçen gün azalıyor. Bu durum sektörleri, üretim teknolojilerinde Endüstri 4.0’a geçmeye zorluyor. Bu bilinçle makinelerimizi karanlık fabrikalarda çalışabilecek kabiliyette üretiyoruz. Bu sayede müşterilerimiz uzaktan üretim adedini, makinede çalışan ekipman verimliliğini ve yapılan işin sonuçlarını takip edebilir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZ KALİTESİZ VE UCUZ ÜRETİMDEN DOLAYI GERÇEK POTANSİYELİNE ULAŞAMIYOR”

Türkiye’nin sac işleme makineleri sektöründe, özellikle Avrupa pazarında güçlü bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Mustafa Coplan, sektördeki zorlukları şöyle anlattı:

“Bununla birlikte ülkemiz, bazı ülkelerdeki kalitesiz ve ucuz üretimden dolayı gerçek potansiyeline ulaşamıyor maalesef. Ayrıca, bizim gibi insan gücü temelli değil teknoloji temelli CNC makineleri üreten şirketler kalifiye personel bulmakta zorlanıyor. Biz de personel yetersizliği sebebiyle üretim hacmimizi istediğimiz seviyede arttıramıyoruz. Enflasyon ve küresel çip krizi gibi sebeplerle tedarik sorunları yaşayabiliyoruz”

“KARANLIK FABRİKALAR YAKIN BİR GELECEKTE ÜLKEMİZDE DE YAYGINLAŞACAKTIR”

Makinelerin insan müdahalesine gerek duymadan üretim yapmasını sağlayan karanlık fabrikaların dünya genelinde geliştiğine işaret eden Mustafa Coplan, şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzde Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi gerçekleşiyor. Bunun başlıca sebepleri arasında kısıtlı insan kaynağı ilk sırada geliyor. Dünyanın bazı bölgelerinde ‘karalık fabrika (ışıksız fabrika)’ olarak tanımlanan fabrikalar mevcut. Bu fabrikalarda makine üreten insanlar değil makine üreten makineler var. Karalık fabrikalar yakın bir gelecekte ülkemizde de yaygınlaşacaktır”

“ŞİRKETLER ROTASINI GLOBAL PAZARLARA ÇEVİRDİ”

Mustafa Coplan, endüstrideki sektörlerde ciddi bir personel sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Enflasyonist ortamda endüstride şirketler rotasını global pazarlara çevirdi. Marka olarak farklı ülkelere ihracat yaparak, krizlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Konya’nın ilk ihracatçı şirketlerinden biriyiz. 1984 yılından bu yana makine ihracatı yapıyoruz. 40 ülke aktif bayilik ağımız var. Üretimimizin yüzde 90’ınını ihraç ediyoruz. Ana pazarlarımız Avrupa ve Amerika. Ayrıca, Rusya, Orta Asya, Güney Afrika ve Güney Kore ihracat yaptığımı ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Günümüzde 20 bin metrekare brüt, 10 bin metrekare aktif kullanım alanında makine üretimi yapıyoruz. Hidrolik kombine makaslar, hidrolik sıvama presler, redüktörlü giyotin makaslar, CNC hidrolik açı ayarlı giyotin makaslar ve CNC Hidrolik Abkant Presler üretiyoruz”

“Sadece Endüstri 4.0’a değil yeşil dönüşüme de çok büyük önem veriyoruz” diyen Coplan, sözlerini şöyle tamamladı:

“ Avrupa menşeli 5 eksen CNC makineleri ile yeşil dönüşüm, Endüstri 4.0 ve karanlık fabrikalarla uyumlu makineler üretiyoruz. Ürettiğimiz makineler enerjide yüzde 70’e varan tasarruf sağlayarak, çevreye zararı minimize ediyor. Hilalsan’ın, sac işleme makineleri sektöründe fark yaratarak, rekabet gücünü her geçen gün arttırıp, ürünlerinin kalitesi ve güvenirliliği sayesinde edindiği marka değerini daha da yükseklere taşıyacağına inanıyorum”