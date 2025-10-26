Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde bazı ürünlerde bitkisel yağ, nişasta ve jelatine rastlanırken, bazı markaların süt ürünlerinde yağ oranının belirtilenden düşük olduğu tespit edildi.

Öte yandan Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan listeye göre, Antalya, Isparta, Aksaray, Bursa ve Manisa illerinde faaliyette bulunan 6 farklı şirketin ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi. Tespit edilen ürünler arasında kaşar peyniri, tereyağı, beyaz peynir, mozzarella peyniri ve yoğurt gibi gündelik yaşamda sıklıkla tüketilen süt ürünlerinin yer alması dikkat çekti.

Uygunsuzluklar arasında şunlar yer aldı:

-Bitkisel yağ kullanımı

-Nişasta tespiti

-Jelatin tespiti

-Yağ oranının düşüklüğü

Bakanlık verilerine göre hileli ürünler ve markalar şöyle:

-YEŞİL TOROS – Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri (Eritme tuzu tespiti) – Antalya

-PEYNİRCİOĞLU GURME YAYLA – Tereyağı (% Yağ oranı düşük) – Isparta

-SÜHABEY – Çeşitli beyaz peynir ve tost peyniri ürünleri (% Yağ oranı düşük) – Aksaray

-ERTAT – Az Yağlı Beyaz Peynir (% Yağ oranı düşük) – Aksaray

-BEYBEN – Rende Tam Yağlı Taze Mozzarella Peyniri (Bitkisel yağ ve nişasta tespiti) – Bursa

-BİR ÇINAR – Yarım Yağlı Yoğurt (% Yağ oranı düşük, bitkisel yağ ve jelatin tespiti) – Manisa