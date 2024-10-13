Hileli zeytinyağı markaları açıklandı! Çoğu Ayvalık, Gemlik, Ege diye başlıyor

Vatandaşın doğal zeytinyağı diye aldığı ürünlerin büyük oranda tohum yağlarından oluştuğu kesinleşti.
Marka isimlerinin ise Ayvalık, Gemlik, İzmir kelimelerinin önü ve arkalarına eklemeler yaparak oluşturulması dikkat çekti.
AYNI ŞİRKETLER ETRAFINDA DÖNÜYOR
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı şirketinin 40'dan fazla marka adı altında, E.A.T Tarım Ürünleri'nin 25 değişik marka adı altıda, Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in 21 marka adı altında, Özdeğirmenciler Gıda 13 ayrı marka ile, Sezgin Çetin 13 marka adı altında hileli zeytinyağı pazarladıkları belirlendi.
İŞTE HİLELİ ZEYTİNYAĞI SATAN FİRMA VE MARKALAR