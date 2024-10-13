Hileli zeytinyağı markaları açıklandı! Çoğu Ayvalık, Gemlik, Ege diye başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hileli zeytinyağı markaları açıklandı! Çoğu Ayvalık, Gemlik, Ege diye başlıyor

Tarım ve Ormanlığı 2 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında taklit ve tağşiş yapan onlarca zeytinyağı markasını ifşa etti. Bu şirketlerin bazılarının sahte zeytinyağlarını 30-40 hatta 50 ayrı marka ile piyasaya sürdüğü ve internet üzerinden yüklü satışlar yaptıkları dikkat çekti.

Vatandaşın doğal zeytinyağı diye aldığı ürünlerin büyük oranda tohum yağlarından oluştuğu kesinleşti.

Marka isimlerinin ise Ayvalık, Gemlik, İzmir kelimelerinin önü ve arkalarına eklemeler yaparak oluşturulması dikkat çekti.

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AYNI ŞİRKETLER ETRAFINDA DÖNÜYOR

SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı şirketinin 40'dan fazla marka adı altında, E.A.T Tarım Ürünleri'nin 25 değişik marka adı altıda, Sabri Akın adına kayıtlı Onay Ticaret'in 21 marka adı altında, Özdeğirmenciler Gıda 13 ayrı marka ile, Sezgin Çetin 13 marka adı altında hileli zeytinyağı pazarladıkları belirlendi.

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İŞTE HİLELİ ZEYTİNYAĞI SATAN FİRMA VE MARKALAR

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